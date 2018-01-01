Переключиться на мобильную версию

Юбенк-младший имеет еще шансы боксировать в финале WBSS

Комментариев: 0
Гроувс может пропустить финал WBSS из-за травмы плеча.
Крис Юбенк-младший и Джордж Гроувс
Крис Юбенк-младший и Джордж Гроувс
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и IBO во втором среднем весе Джордж Гроувс, победивший минувшей ночью в полуфинале турнира WBSS Криса Юбенка-младшего, может пропустить финал турнира.

В заключительном раунде встречи с Юбенком он повредил плечо. Глубокое медицинское обследование будет пройдено Гроувсом в понедельник, 19 февраля. В случае если степень повреждения окажется серьезной, боксер не успеет подготовиться к финалу, назначенному на 2 июня.

При таком развитии событий финалистом турнира может стать Юбэнк-младший, об этом заявил один из промоутеров WBSS Калле Зауэрленд на пресс-конференции после боя.

Смотрите также видео боя Крис Юбенк-младший – Джордж Гроувс

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Джордж Гроувс, травма, Крис Юбенк-младший, WBSS, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь