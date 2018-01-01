Юбенк-младший имеет еще шансы боксировать в финале WBSS

Гроувс может пропустить финал WBSS из-за травмы плеча.

Чемпион мира по версиям WBA и IBO во втором среднем весе Джордж Гроувс, победивший минувшей ночью в полуфинале турнира WBSS Криса Юбенка-младшего, может пропустить финал турнира.

В заключительном раунде встречи с Юбенком он повредил плечо. Глубокое медицинское обследование будет пройдено Гроувсом в понедельник, 19 февраля. В случае если степень повреждения окажется серьезной, боксер не успеет подготовиться к финалу, назначенному на 2 июня.

При таком развитии событий финалистом турнира может стать Юбэнк-младший, об этом заявил один из промоутеров WBSS Калле Зауэрленд на пресс-конференции после боя.

Смотрите также видео боя Крис Юбенк-младший – Джордж Гроувс

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