Гроувс победил Юбенка и вышел в финал Всемирной боксерской серии

Джордж Гроувс, вопреки прогнозам, выглядел лучше и закономерно победил.

В Манчестере в первом полуфинале Всемирной серии бокса (WBSS) во втором среднем весе чемпион мира по версии WBA Джордж Гроувс защитил свой чемпионский пояс, победив Криса Юбенка-младшего.

Юбенк-младший действовал напористо, но очень размашисто, тогда как Гроувз предпочел работу вторым номер и на контратаках просто "переиграл" соперника. При этом бой сложно назвать зрелищным – скорее это была битва тактик.

Боксеры были близки к досрочному завершению поединка, когда в 11-м раунде Джордж потряс претендента, но тот выстоял, а в заключительной трехминутке боксеры устроили "махач", даже немного заляпав кровью камеру.

В итоге победителя определяли судьи и счет их записок полностью отдал победу Гроувзу: 117:112, 116:112 и 115:113.

Второй финалист определится 24 февраля в Норнберге в поединке между Каллумом Смитом и Юргеном Бремером.

Ранее сообщалось, что организаторы определились с местом финала во втором среднем весе.

Финал Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе состоится 11 мая в Джидде (Саудовская Аравия). Бой за титулы WBO, WBC, WBA и IBF проведут Александр Усик и Мурат Гассиев.

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