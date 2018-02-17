Переключиться на мобильную версию

С 30-летием, чемпион: Порошенко поздравил Ломаченко с днем рождения

Комментариев: 3
Президент Украины пожелал боксеру дальнейших побед.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Президент Украины Петр Порошенко поздравил олимпийского чемпиона и чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко с его 30-летием.

На странице президента в Twitter появилось видео с нарезкой ярких моментов боев Ломаченко и пожелание дальнейших побед в мировом боксе.

Ранее сообщалось, что в честь дня рождения Ломаченко вышел документальный фильм Боксер года. А на праздновании 30-летия Ломаченко и Усик станцевали зажигательный танец.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Петр Порошенко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
петенька  (аноним)  18.02.2018, 09:58
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
петенька  (аноним)  18.02.2018, 06:43
Оценка:  0
петенька
Поздравляю,побольше в пуканчик!
myerdfew    17.02.2018, 23:52
Оценка:  +2
myerdfew
Когда жалкая никчёмность поздравляет Чемпиона это всегда очень смешно.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь