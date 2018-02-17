С 30-летием, чемпион: Порошенко поздравил Ломаченко с днем рождения

Президент Украины пожелал боксеру дальнейших побед.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил олимпийского чемпиона и чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко с его 30-летием.

На странице президента в Twitter появилось видео с нарезкой ярких моментов боев Ломаченко и пожелание дальнейших побед в мировом боксе.

Вітаю нашого чемпіона @VasylLomachenko з днем народження. Пишаємось тобою, віримо в твої подальші перемоги у світовому боксі.



З 30-річчям, наш чемпіоне! pic.twitter.com/7Vh6bQDO10 — Петро Порошенко (@poroshenko) 17 февраля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в честь дня рождения Ломаченко вышел документальный фильм Боксер года. А на праздновании 30-летия Ломаченко и Усик станцевали зажигательный танец.

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