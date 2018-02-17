С 30-летием, чемпион: Порошенко поздравил Ломаченко с днем рождения
Президент Украины пожелал боксеру дальнейших побед.
Президент Украины Петр Порошенко поздравил олимпийского чемпиона и чемпиона мира в полулегком весе по версии WBO Василия Ломаченко с его 30-летием.
На странице президента в Twitter появилось видео с нарезкой ярких моментов боев Ломаченко и пожелание дальнейших побед в мировом боксе.
Вітаю нашого чемпіона @VasylLomachenko з днем народження. Пишаємось тобою, віримо в твої подальші перемоги у світовому боксі.— Петро Порошенко (@poroshenko) 17 февраля 2018 г.
З 30-річчям, наш чемпіоне! pic.twitter.com/7Vh6bQDO10
Ранее сообщалось, что в честь дня рождения Ломаченко вышел документальный фильм Боксер года. А на праздновании 30-летия Ломаченко и Усик станцевали зажигательный танец.
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