Боб Арум: Головкин выиграл первый бой у Альвареса и сделал это довольно просто

Известный промоутер считает преобладание Геннадия Головкина над Саулем Альваресом очевидным.

Известный американский промоутер Боб Арум считает, что Геннадий Головкин выиграл у Сауля Альвареса в первом бою восемь раундов.

Арум также прокомментировал скандал с судьей, которая показала карточку с результатом 118-110 в пользу Канело.

"По моим подсчетам, Головкин выиграл восемь раундов. В начале боя он отдал раунд или два и, может быть, под конец один–два раунда проиграл, но вся середина поединка была за Головкиным, причем это даже не выглядело конкурентно. Но надо понимать, что люди одни и те же события видят по-разному, и то, что я увидел бой так, не значит, что другие видели его также. Как по мне, то Головкин выиграл бой и сделал это довольно просто".

Знаете, я не верю, что в боксе широко распространена коррупция вроде подкупа судей. Есть ли примеры, когда были взятки? Возможно. Но шлупо указывать пальцем на эту женщину и орать, что ее подкупили, потому что ее счет был смешным. Если бы на самом деле имел место подкуп, то карточка судьи не выпадала бы из среднестатических счетов аж настолько", - сказал Боб Арум BoxingScene.

Напомним, судья Эделейд Берд показала карточку 118-110 в пользу Альвареса, чем возмутила публику. После этого Берд на несколько месяцев отстранили от важных боев. Еще два судьи показали 115-113 в пользу Головкина и 114-114. Бой Головкин - Альварес завершился вничью.

Реванш Головкин - Альварес состоится 5 мая 2018 года

Ранее сообщалось, что Альварес уверен в своей победе над казахстанцем Головкиным в повторном поединке.

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