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Танцы чемпионов: Усик и Ломаченко сплясали на праздновании дня рождения

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Боксеры показали, как умеют веселиться.
Александр Усик и Василий Ломаченко
Александр Усик и Василий Ломаченко
instagram.com/usykaa

Украинские чемпионы и друзья Александр Усик и Василий Ломаченко проявили свой танцевальный талант, сплясав в ресторане на праздновании 30-летия Ломаченко.

Свой день рождения боксер отпраздновал в ресторане, где ведущие мероприятия попросили его станцевать со своим другом и кумом Александром Усиком, о чьей любви к танцам всем известно.

Боксеры не подвели и показали, как танцуют чемпионы.

 

Это 30 лет!!!🔥🔥🔥#LomUs

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus.ua)

Ранее сообщалось, что в честь дня рождения Ломаченко вышел документальный фильм Боксер года.

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Теги: Василий Ломаченко, Александр Усик, бокс, вне игры, видео
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