Танцы чемпионов: Усик и Ломаченко сплясали на праздновании дня рождения
Боксеры показали, как умеют веселиться.
Украинские чемпионы и друзья Александр Усик и Василий Ломаченко проявили свой танцевальный талант, сплясав в ресторане на праздновании 30-летия Ломаченко.
Свой день рождения боксер отпраздновал в ресторане, где ведущие мероприятия попросили его станцевать со своим другом и кумом Александром Усиком, о чьей любви к танцам всем известно.
Боксеры не подвели и показали, как танцуют чемпионы.
Ранее сообщалось, что в честь дня рождения Ломаченко вышел документальный фильм Боксер года.
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