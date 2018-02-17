Танцы чемпионов: Усик и Ломаченко сплясали на праздновании дня рождения

Боксеры показали, как умеют веселиться.

Украинские чемпионы и друзья Александр Усик и Василий Ломаченко проявили свой танцевальный талант, сплясав в ресторане на праздновании 30-летия Ломаченко.

Свой день рождения боксер отпраздновал в ресторане, где ведущие мероприятия попросили его станцевать со своим другом и кумом Александром Усиком, о чьей любви к танцам всем известно.

Боксеры не подвели и показали, как танцуют чемпионы.

Ранее сообщалось, что в честь дня рождения Ломаченко вышел документальный фильм Боксер года.

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