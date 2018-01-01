Ломаченко рассказал о ссорах с отцом

Василий Ломаченко откровенно рассказал об отношениях с отцом и тренером.

Украинский чемпион в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко откровенно рассказал о том, какие сложности в отношениях со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко приходилось пережить.

В силу своего вспыльчивого характера боксер часто не согласен с методикой тренировок своего отца, однако признает, что он всегда прав. Об этом Василий Ломаченко рассказал в документальном фильме Боксер года, выход которого приурочен ко дню рождения боксера.

"Иногда я считаю, что все знаю и пытаюсь умничать. Отец говорит: "Все элементарно и просто. Ты знаешь как – делай. Я буду сидеть и тебе время засекать".

Вроде как 20 лет ты работал и знаешь, как это нужно делать. Но вот если взять и самому спланировать тренировочный день, то ты рассыпаешься просто. Ты понимаешь, что ты ноль вообще в этом движении.

Тогда наступает момент, когда ты говорить папе: "Слушай, я погорячился, – штангу дал, – давай продолжать работать вместе". У меня были моменты, когда мы могли месяц не разговаривать. Я пытался сам что-то делать, умника из себя клеить, а в конце концов приходил к тому, что лучше него никто не может продолжать меня создавать.

Были моменты, когда я просто чувствовал, что мне не нужно делать того что он мне дает. Оно мне не поможет в бою. Допустим, когда ты стоишь и 40 минут просто жонглируешь и это тренировка. Тогда ты начинаешь задумываться о том, к чему мы готовимся: к бою в ринге или на цирковой арене выступать.

Я достаточно вспыльчивый и долго терплю, но наступает момент, когда я говорю: "Да зачем это нужно". Три раза в неделю полноценная тренировка – это когда ты жонглируешь мячами и потом ловишь монетки. Ты думаешь: "Я профессиональный боксер, но стою тут, ловлю монетки и жонглирую мячами". Я закипал и на таких моментах у нас происходили надрывы. Но когда я приходил и признавал свою правоту, он садился и мне объяснял, для чего это делается и как он это видит. Результат – на лицо", - рассказал Ломаченко.

Ранее сообщалось, что Ломаченко намекнул на то, что бой с Линаресом не состоится.

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