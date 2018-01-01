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Боб Арум рассказал о боксере, с которым было сложнее всего работать

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Известный промоутер назвал имя самого "сложного" боксера.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Известный американский промоутер Боб Арум, который работает с украинским чемпионов Василием Ломаченко, рассказал, с кем из боксеров ему приходилось сложнее всего.

"Аргентинский боксер Хьюго Корро был чемпионом в среднем весе и проявил себя не с лучшей стороны. Сначала он соглашался на поединок, но за неделю до даты боя находил десятки причин, чтобы не выходить в ринг. Всем, кто работал с ним в Европе, он доставил достаточно головной боли. Но самым безумным и сложным клиентом, которого мне приходилось продвигать, был Родольфо Сабатини", - цитирует Арума Reddit.

Ранее сообщалось, что Боб Арум назвал Василия Ломаченко одним из величайших боксеров.

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Теги: Боб Арум, бокс, промоутер
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