Боб Арум рассказал о боксере, с которым было сложнее всего работать

Известный промоутер назвал имя самого "сложного" боксера.

Известный американский промоутер Боб Арум, который работает с украинским чемпионов Василием Ломаченко, рассказал, с кем из боксеров ему приходилось сложнее всего.

"Аргентинский боксер Хьюго Корро был чемпионом в среднем весе и проявил себя не с лучшей стороны. Сначала он соглашался на поединок, но за неделю до даты боя находил десятки причин, чтобы не выходить в ринг. Всем, кто работал с ним в Европе, он доставил достаточно головной боли. Но самым безумным и сложным клиентом, которого мне приходилось продвигать, был Родольфо Сабатини", - цитирует Арума Reddit.

Ранее сообщалось, что Боб Арум назвал Василия Ломаченко одним из величайших боксеров.

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