Боксер года: мотивирующий фильм о Ломаченко в его день рождения

В честь дня рождения Василия Ломаченко вышел документальный фильм о боксере.

Украинский чемпион в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко 17 февраля 2018 года встретил свое 30-летие.

В честь этого вышел очередной документальный фильм о боксере. В 2017 году Ломаченко был признан боксером года по версиям нескольких авторитетных изданий, поэтому название фильма говорит само за себя.

Центральным событием фильма Боксер года является бой Ломаченко против Ригондо. Фидео опубликовано на YouTube-канале Boxing.ua.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко намекнул, что о бое с Линаресом договорится не удалось.

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