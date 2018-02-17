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Каваляускас нокаутировал экс-чемпиона мира WBA Аванесяна

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Литовский боец Эгидиюс Каваляюскас успешно провел защиту регионального титула NABF в полусреднем весе.
Эгидиюс Каваляускас
Эгидиюс Каваляускас
boxingscene.com

Литовский проспект полусреднего веса Эгидиюс Каваляускас защитил региональный титул NABF в поединке против бывшего чемпиона мира Давида Аванесяна из России, одержав досрочную победу. 

Каваляускас выглядел чуть острее, а в 3-м раунде даже попытался взять Аванесяна нахрапом, но не преуспел.

В 6-м раунде Каваляускас потряс Аванесяна и бросился на добивание. Затяжную атаку литовского боксера прервал рефери, зафиксировав победу Каваляускаса техническим нокаутом. 

В главном поединке вечера Раймундо Белтран завоевал чемпионский титул, став потенциальным соперником Ломаченко.

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Теги: бокс, Эгидиюс Каваляускас
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  17.02.2018, 17:20
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петенька
Кто то хочет быть грубо вые банным в пердак, мои русские братишки ? Я помогу зайки, вытрахаю))))))).
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