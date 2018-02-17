Каваляускас нокаутировал экс-чемпиона мира WBA Аванесяна

Литовский боец Эгидиюс Каваляюскас успешно провел защиту регионального титула NABF в полусреднем весе.

Литовский проспект полусреднего веса Эгидиюс Каваляускас защитил региональный титул NABF в поединке против бывшего чемпиона мира Давида Аванесяна из России, одержав досрочную победу.

Каваляускас выглядел чуть острее, а в 3-м раунде даже попытался взять Аванесяна нахрапом, но не преуспел.

В 6-м раунде Каваляускас потряс Аванесяна и бросился на добивание. Затяжную атаку литовского боксера прервал рефери, зафиксировав победу Каваляускаса техническим нокаутом.

В главном поединке вечера Раймундо Белтран завоевал чемпионский титул, став потенциальным соперником Ломаченко.

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