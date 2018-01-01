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Белтран завоевал чемпионский титул, став потенциальным соперником Ломаченко

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Раймундо Белтран завоевал титул WBO в легком весе.
Белтран победил Мозеса, завладев чемпионским поясом
Белтран победил Мозеса, завладев чемпионским поясом
twitter.com/trboxing

Мексиканский ветеран 36-летний Раймундо Белтран одержал победу единогласным решением судей над экс-чемпионом WBA Полесом Мозесом и завоевал вакантный титул чемпиона WBO в легком весе.

Раймундо завладел инициативой со стартовых раундов, но при этом слишком откровенно вкладывался в удары и игнорировал защитными действиями. Африканец действовал точнее, но удары мексиканца были заметно тяжелее.

В итоге после 12 раундов боя судьи отдали победу Белтрану 117:111, 116:112 и 117:111.

Этот бой был для Белтрана уже четвертой попыткой завоевания чемпионского пояса WBO: до этого он один раз проиграл чемпионский поединок, один бой завершился вничью, а в последней попытке Белтран сначала не сделал вес к бою, а затем провалил допинг-контроль.

Ранее сообщалось, что Ломаченко в мае может встретится с Белтраном.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Рэй Белтран
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