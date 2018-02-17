Ковалев заявил, что кроме Михалкина с ним никто не хотел боксировать

Сергей Ковалев готов драться с каждым, кто выйдет с ним на ринг.

Чемпион по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал свою подготовку к поединку с Игорем Михалкиным:

"Никто кроме Михалкина не захотел драться со мной. Он единственный был готов. Кто-то в отпуске, кто-то – чемпион по другой версии, защищает пояс от претендентов. Я готов драться с каждым, кто выйдет со мной в ринг.

Найти спарринг-партнера левшу сложновато, а найти кого-то, кто действует как Михалкин, еще сложнее. Я три недели спарринговал с левшами каждый день – теперь чувствую себя увереннее против них", – сказал Ковалев в комментарии BoxingTalk.

Напомним, что бой Ковалев – Михалкин пройдет 3-го марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.

Ранее Сергей Ковалев заявлял, что готов к поединку как физически, так и психологически.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!