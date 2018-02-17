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Украинские боксеры отправятся в Болгарию на турнир Странджа

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Определился состав сборной Украины по боксу на Кубок Странджа-2018.
Определился состав сборной Украины по боксу на Кубок Странджа-2018.
Определился состав сборной Украины по боксу на Кубок Странджа-2018.
fbu.org.ua

Сборная Украины по боксу выступит на престижном международном турнире Странджа-2018, который пройдет в Болгарии в 69 раз. 

Как сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины, в составе национальной сборной выступят десять боксеров в различных весовых категориях:

Весовая категория 49 кг – Анар Умудов

Весовая категория 52 кг – Дмитрий Замотаев

Весовая категория 56 кг – Владислав Ветошкина

Весовая категория 60 кг – Дмитрий Черняк

Весовая категория 64 кг – Иван Данч

Весовая категория 69 кг – Ярослав Самофалов

Весовая категория 81 кг – Валерий Харламов

Весовая категория 91 кг – Рамазан Муслимов

Весовая категория 91 кг – Артем Усик

Весовая категория +91 кг – Артем Городецкий

Отметим, что Странджа-2018 пройдет в Софии с 19-го по 25-е февраля. В прошлом году победу на турнире в весе до 56 килограмм одержал украинский боксер Николай Буценко. 

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Теги: бокс, сборная Украины по боксу, Странджа-2018
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петенька  (аноним)  17.02.2018, 07:33
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