Украинские боксеры отправятся в Болгарию на турнир Странджа
Сборная Украины по боксу выступит на престижном международном турнире Странджа-2018, который пройдет в Болгарии в 69 раз.
Как сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины, в составе национальной сборной выступят десять боксеров в различных весовых категориях:
Весовая категория 49 кг – Анар Умудов
Весовая категория 52 кг – Дмитрий Замотаев
Весовая категория 56 кг – Владислав Ветошкина
Весовая категория 60 кг – Дмитрий Черняк
Весовая категория 64 кг – Иван Данч
Весовая категория 69 кг – Ярослав Самофалов
Весовая категория 81 кг – Валерий Харламов
Весовая категория 91 кг – Рамазан Муслимов
Весовая категория 91 кг – Артем Усик
Весовая категория +91 кг – Артем Городецкий
Отметим, что Странджа-2018 пройдет в Софии с 19-го по 25-е февраля. В прошлом году победу на турнире в весе до 56 килограмм одержал украинский боксер Николай Буценко.
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