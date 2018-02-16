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Белтран: Рано или поздно я встречусь с Ломаченко

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Рэй Белтран готов встретится с Ломаченко, как только завоюет титул WBO.
Рэй Белтран
Рэй Белтран
BoxingScene.com

Мексиканский боксер Рэй Белтран намерен встретится с Василием Ломаченко после титульного боя против Паулюса Мозеса:

"Прежде всего, мне необходимо победить в пятницу, но, определенно, рано или поздно я встречусь с Ломаченко. Это произойдет, когда я завоюю титул. Я не из тех, кто подбирает себе соперников, и я никогда ни от кого не бегал. Я не из тех боксеров, которые ведут себя как примадонны, я никого не боюсь", – приводит слова Белтрана ESPN.

Напомним, что на кону боя Белтран – Мозес будет вакантный титул WBO в легком весе. Поединок состоится в пятницу, 16-го февраля.

Ранее сообщалось, что Ломаченко в мае может встретится с Белтраном. Также Паулюс Мозес заявил о желании боксировать с украинцем. 

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Рэй Белтран
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