Белтран: Рано или поздно я встречусь с Ломаченко

Рэй Белтран готов встретится с Ломаченко, как только завоюет титул WBO.

Мексиканский боксер Рэй Белтран намерен встретится с Василием Ломаченко после титульного боя против Паулюса Мозеса:

"Прежде всего, мне необходимо победить в пятницу, но, определенно, рано или поздно я встречусь с Ломаченко. Это произойдет, когда я завоюю титул. Я не из тех, кто подбирает себе соперников, и я никогда ни от кого не бегал. Я не из тех боксеров, которые ведут себя как примадонны, я никого не боюсь", – приводит слова Белтрана ESPN.

Напомним, что на кону боя Белтран – Мозес будет вакантный титул WBO в легком весе. Поединок состоится в пятницу, 16-го февраля.

Ранее сообщалось, что Ломаченко в мае может встретится с Белтраном. Также Паулюс Мозес заявил о желании боксировать с украинцем.

Подписывайтесь на нашу страничку о боксе в Telegram.