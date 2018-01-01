Боксер из Намибии уверен, что Ломаченко можно побить

Паулюс Мозес не против боксировать против Василия Ломаченко.

Паулюс Мозес из Намибии после боя с мексиканцем Рэем Белтраном намерен встретиться с украинским чемпионов мира в полулегком весе по версии WBO Василием Ломаченко:

"О Ломаченко сейчас много говорят. Что ж, он заслужил все эти почести. Когда я побью Бельтрана, именно "когда", а не "если", я смогу драться с кем угодно, включая Ломаченко. Это точно будет классный бой, и я надеюсь, что Лома ментально готов к переходу в легкий вес. Он классный боец, но его можно побить", – заявил Мозес в комментарии ресурсу BoxingScene.

Напомним, что 16-го февраля Мозеса ожидает титульный бой против Рэя Белтрана за чемпионский пояс WBO в легком весе. Ранее сообщалось, что Ломаченко в мае может встретится с Белтраном.

Также среди потенциальных соперников Ломаченко называют Хорхе Линареса. Украинец рассказал, где и когда пройдет бой против венесуэльца.

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