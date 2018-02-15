WBC намерен ввести чемпионские пояса для тренеров

В WBC решили награждать чемпионскими поясами не только боксеров, но и их тренеров.

Всемирный боксерский совет (WBC) намерен награждать чемпионскими поясами не только боксеров, но их тренеров. Об этом сообщил президент WBC Маурисио Сулейман:

"Тренер – это тот, кто жертвует своей жизнью ради боксера. Они для подопечных словно родные отцы. Вместе мечтают, вместе работают. Поэтому и награждать за успех их необходимо также вместе с подопечными. Уже вскоре мы начнем такую практику", – цитирует президента WBC ресурс RingPolska.

Ранее сообщалось, что Александр Усик стал лучшим боксером января по версии WBC. Также боксерский совет вернул в свой рейтинг россиянина Александра Поветкина.

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