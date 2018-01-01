Лебедев спрогнозировал исход боя Усик – Гассиев

Денис Лебедев поделился ожиданиями от финала Всемирной боксерской суперсерии.

Россиянин Денис Лебедев в интервью ресурсу Советский спорт попробовал спрогнозировать исход финального поединка Всемирной боксерской суперсерии, в котором встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев:

"Мурат – силовой боксер, физически крепкий, а Усик – технарь. Александр – красавчик. Что называется, "накидывает", "накидывает" и "накидывает"… Делает свое дело. Финал станет противостоянием двух разных стилей. Удастся Усику, что называется, непропустить и отбегать от Мурата? Украинец выиграет по очкам или Мурат победит досрочно. Другого нет", – заявил Лебедев.

Напомним, что Гассиев и Усик встретятся в финале Всемирной боксерской суперсерии. Добавим, что боксеры поборются за пояс The Ring, а также за чемпионские титулы по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али.

Ранее сообщалось, Майрис Бриедис может провести бой в андеркарде поединка Усик – Гассиев.

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