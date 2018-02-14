Поветкин вернулся в рейтинг WBC

Александр Поветкин попал в "свежий" рейтинг WBC.

Всемирный боксерский совет (WBC) вернул российского боксера Александра Поветкина в свой рейтинг.

Как сообщает Boxingnews24, Поветкин долгое время отсутствовал в рейтинге WBC, после обвинений в употреблении запрещенных препаратов. Также российский боксер заплатил штраф в размере 250 тысяч долларов за нарушение атидопинговых правил.

Сообщается, что Поветкин расположился на четвертом месте в обновленном рейтинге. На первой строчке находится Диллиан Уайт. Следом идет Доминик Бризил, а тройку замыкает Луис Ортис.

Добавим, что Александр Поветкин встретится с Дэвидом Прайсом в андеркарде боя Джошуа – Паркер.

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