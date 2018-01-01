Турман: Ломаченко и Деонтей – лучшие боксеры в мире

Кит Турман ненавидит рейтинг P4P, однако назвал Василия Ломаченко лучшим боксером мира.

Чемпион WBC и WBA в полусреднем весе Кит Турман поделился мнением о лучшем боксере в мире, а также заявил, что ненавидит рейтинг P4P:

"Когда я был ребенком, моим любимым боксером был Майк Тайсон. Но когда моя связь со спортом выросла, то моим любимым бойцом стал Аарон Прайор, люди говорили, что Рэй Шугар Леонард избегал боя с ним, возможно, этот бой не состоялся по другим причинам, но как бы то ни было, Прайор был убийственным боксером.

Что касается нашего времени, то я просто ненавижу определение "лучший боксёр вне зависимости от весовой категории". Это противоречивый рейтинг, на мой взгляд, сейчас лучшими в мире являются Деонтей Уайлдер и Василий Ломаченко", – цитирует Турмана ресурс Boxingtalk.

Ранее сообщалось, что Гарсия может задержаться в легком весе для боя с Ломаченко. Также Леонард Эллербе заявил, что экс-чемпион мира по версии IBF во втором полулегком весе Джервонта Дэвис пока что не собирается боксировать с Василием Ломаченко.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!