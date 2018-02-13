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Глава Mayweather Promotions: Ломаченко – не наш приоритет

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Дэвис Джервонта не планирует боксировать с Василием Ломаченко.
Леонард Эллербе
Леонард Эллербе
Getty Images

Глава промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллербе заявил, что экс-чемпион мира по версии IBF во втором полулегком весе Джервонта Дэвис пока что не собирается боксировать с Василием Ломаченко:

"Мы по-прежнему собираемся продвигать Дэвиса по ранее разработанному плану. Если бой с Ломаченко когда-либо состоится – здорово. Если нет, то так тому и быть. В любом случае, Джервонта Дэвис станет величайшей звездой в мире бокса.

Ломаченко – не наш приоритет. Приоритеты промоутерской компании Top Rank – не наши приоритеты. Наши приоритеты – это приоритеты Флойда Мэйвезера.

Кирпичик за кирпичиком мы выстраиваем карьеру парня. Ему всего 22 года. Мы не торопимся. В отличии от Top Rank, ведь Ломаченко уже 31 или 32 года. Джервонта Дэвис в январе прошлого года стал чемпионом мира. Парню еще есть над чем работать, куда расти. Я не знаю, какие планы у Ломаченко. Он – не моя забота. Но я желаю ему всего наилучшего", – сказал Эллербе в интервью FightHub.

Ранее Дэвис заявлял, что надеется на бой с Ломаченко. Однако украинцу нужно немного подождать. 

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  13.02.2018, 19:17
Оценка:  0
петенька
Они его выпустят боксировать с Флойдом, по правилам ММА, где то в Норильске. Северные медведи будут бурно аплодировать))))))). А росийские фаны Флойда, лицом в прошлогоднем оливье, будут мычать, как коровы, болея за него)))))).
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