Флойд Мейвезер задумал свое возвращение в бою на "многомиллиардов" долларов

Ранее американец намекал на реванш с МакГрегором, но уже по правилам ММА.

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) подчеркнул, что он ведет переговоры о возвращении в бои. При этом Мейвезер не сказал, будет это бокс или ММА, уточнив только, что речь идет о многомиллиардной сделке.

"Увидите ли вы, ребята, меня когда-нибудь на ринге снова? Я не знаю. Может быть, это будет боксерский ринг, а может быть, и бойцовский восьмиугольник. Были разговоры о многомиллиардной сделке, так что подождём и посмотрим, что выйдет", – приводит слова Мейвезера Forbes.

Напомним, ранее Мейвезер показал, как будет разбивать лицо Макгрегору, если бой состоится в ММА.

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