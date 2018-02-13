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Флойд Мейвезер задумал свое возвращение в бою на "многомиллиардов" долларов

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Ранее американец намекал на реванш с МакГрегором, но уже по правилам ММА.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) подчеркнул, что он ведет переговоры о возвращении в бои. При этом Мейвезер не сказал, будет это бокс или ММА, уточнив только, что речь идет о многомиллиардной сделке.

"Увидите ли вы, ребята, меня когда-нибудь на ринге снова? Я не знаю. Может быть, это будет боксерский ринг, а может быть, и бойцовский восьмиугольник. Были разговоры о многомиллиардной сделке, так что подождём и посмотрим, что выйдет", – приводит слова Мейвезера Forbes.

Напомним, ранее Мейвезер показал, как будет разбивать лицо Макгрегору, если бой состоится в ММА.

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Теги: Флойд Мейвезер, возвращение, деньги, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Москвошвея    13.02.2018, 08:20
Оценка:  0
Москвошвея
Я бы принципиально не пошел.У него от денег крышу снесло,из задницы уже вылазят.
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