Джефф Мейвезер: Мотив боя Флойда и Макгрегора – деньги

Дядя Флойда Мейвезера поделился мнением о мотивах возможного боя в октагоне.

Джефф Мэйвезер, дядя экс-чемпиона в пяти весовых категориях по боксу американца Флойда Мейвезера-младшего, назвал первый бой и потенциальный реванш своего племянника против чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора исключительно денежным вопросом.

"Я думаю, что и в первый раз, когда Конор выходил на боксерский ринг, и сейчас, когда Макгрегор хочет увидеть Флойда в октагоне, он думал только о деньгах.

Единственный мотив боя Флойда и Макгрегора – деньги. Думаю, что ради таких денег можно и рискнуть", – заявил Джефф Мейвезер в своем видео на канале в YouTube.

Напомним, ранее Мейвезер показал, как будет разбивать лицо Макгрегору, если бой состоится в ММА.

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