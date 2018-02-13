Уайлдер: В поединке с Ортисом будет три раунда или меньше

Американский боксер поделился прогнозом на бой против кубинца.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО) поделился прогнозом на поединок с кубинским боксером Луисом Ортисом (28-0, 24 КО).

"Люди спрашивают меня, а я вижу цифру "3" перед глазами. Этот год – волшебный. В этом году мне исполнится 33, так что я вижу эти тройки повсюду.

В предстоящем поединке я вижу три раунда, возможно, меньше. Все будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать в день поединка с Ортисом", – цитирует Уайлдера FightNews.

Напомним, что бой Уайлдер – Ортис пройдет в Нью-Йорке 3-го марта в Бруклине.

Ранее американский боксер заявил, что он самая большая угроза для Энтони Джошуа.

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