Переключиться на мобильную версию

Уайлдер: В поединке с Ортисом будет три раунда или меньше

Комментариев: 2
Американский боксер поделился прогнозом на бой против кубинца.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Fightnews.com

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер (39-0, 38 КО) поделился прогнозом на поединок с кубинским боксером Луисом Ортисом (28-0, 24 КО).

"Люди спрашивают меня, а я вижу цифру "3" перед глазами. Этот год – волшебный. В этом году мне исполнится 33, так что я вижу эти тройки повсюду.

В предстоящем поединке я вижу три раунда, возможно, меньше. Все будет зависеть от того, как я буду себя чувствовать в день поединка с Ортисом", – цитирует Уайлдера FightNews.

Напомним, что бой Уайлдер – Ортис пройдет в Нью-Йорке 3-го марта в Бруклине. 

Ранее американский боксер заявил, что он самая большая угроза для Энтони Джошуа.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Деонтей Уайлдер, Луис Ортис, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
петенька  (аноним)  13.02.2018, 07:21
Оценка:  0
петенька
Хочу в в пуканчик!
петенька  (аноним)  13.02.2018, 07:14
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь