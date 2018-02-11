Хэй показал, как готовится к реваншу с Беллью

Дэвид Хэй продолжает подготовку к реваншу с Тони Беллью.

Экс-чемпион мира Дэвид Хэй показал, как готовится к реваншу против Тони Беллью. Хэй выложил в свой Instagram фрагмент с тренировки.

"Осталось 12 недель до реванша, и я много работаю за закрытыми дверями, чтобы быть как можно более разрушительным и взрывным 5 мая", – написал Хэй.

Публикация от David Haye (@mrdavidhaye) Фев 11, 2018 в 1:05 PST

Напомним, что бой-реванш Хэй – Беллью состоится 5 мая. Ранее Хэй сообщил, что 2018 год может стать последним в его боксерской карьере. Первый бой завершился техническим нокаутом в пользу Беллью.

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