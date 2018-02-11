Переключиться на мобильную версию

Хэй показал, как готовится к реваншу с Беллью

Комментариев: 2
Дэвид Хэй продолжает подготовку к реваншу с Тони Беллью.
Дэвид Хэй
Дэвид Хэй
Getty Images

Экс-чемпион мира Дэвид Хэй показал, как готовится к реваншу против Тони Беллью. Хэй выложил в свой Instagram фрагмент с тренировки.

"Осталось 12 недель до реванша, и я много работаю за закрытыми дверями, чтобы быть как можно более разрушительным и взрывным 5 мая", – написал Хэй.

Напомним, что бой-реванш Хэй – Беллью состоится 5 мая. Ранее Хэй сообщил, что 2018 год может стать последним в его боксерской карьере. Первый бой завершился техническим нокаутом в пользу Беллью.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Тони Беллью, Дэвид Хэй
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
петенька  (аноним)  13.02.2018, 07:07
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
vladimir30kh    12.02.2018, 23:03
Оценка:  0
vladimir30kh
Буде не бій а боїще?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь