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Постол не сможет провести бой с Прогрейсом – ESPN

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Украинский боксер получил травму и не выйдет в ринг 9 марта.
Виктор Постол
Виктор Постол
boxingscene.com

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Виктор Постол не сможет подраться с Риджисом Прогрейсом 9 марта на турнире в Дедвуде (штат Южная Дакота, США), сообщает ESPN.

По информации источника, Постол сломал палец и не сможет принять участие в поединке. 

Отмечается, что Прогрейсу практически сразу нашли нового соперника – им станет экс-чемпион мира по версиям WBA, IBF, IBO Джулиус Индонго (22-1, 11 КО).

Ранее сообщалось, что бой Прогрейс – Постол олжен был стать титульным – именно там должен был быть разыгран вакантный временный пояс по версии WBC.

Победитель этого противостояния должен был встретится с сильнейшим в бою Карлос Рамирес – Амир Имам за вакантный пояс чемпиона организации. Бой состоится 17 марта в Нью-Йорке.

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Теги: Риджис Прогрейс, Виктор Постол, травма, бокс
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