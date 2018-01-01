Ковалев – Михалкин: промо видео боя

Сергей Ковалев встретится с Игорем Михалкиным. Смотрите промо видео боя.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев встретится с обладателем титула IBO Игорем Михалкиным.

К вашему вниманию промо видео боя:

Добавим, что поединок состоится 3 марта в Нью-Йорке. В этот же вечер состоится бой чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, который будет защищать пояс в поединке с Саливаном Баррерой.

Ранее Ковалев поздравил Александа Усика и Мурата Гассиев с выходом в финал Всемирной боксерской суперсерии.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!