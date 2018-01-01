Переключиться на мобильную версию

Ковалев – Михалкин: промо видео боя

Комментариев: 0
Сергей Ковалев встретится с Игорем Михалкиным. Смотрите промо видео боя.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
fightnews.ru

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев встретится с обладателем титула IBO Игорем Михалкиным. 

К вашему вниманию промо видео боя:

Добавим, что поединок состоится 3 марта в Нью-Йорке. В этот же вечер состоится бой чемпиона мира в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, который будет защищать пояс в поединке с Саливаном Баррерой.

Ранее Ковалев поздравил Александа Усика и Мурата Гассиев с выходом в финал Всемирной боксерской суперсерии.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Ковалев, Игорь Михалкин
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь