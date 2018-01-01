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Усик экстремально развлекся в Мексике с женой

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Александр Усик продолжает активный отдых в Мексике.
Александр Усик с женой
Александр Усик с женой
instagram.com/lomus.ua

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик проводит время на отдыхе вместо со своей женой.

Пара находится в Мексике вместе с тренером боксера Сергем Ватаманюком и его супругой. Усик ежедневно доказывает, что не забывает о тренировках и постоянно устраивает пробежки по пляжу или боксирует. Между тем, чемпион не забывает и развлекаться. Так боксер показал, как экстремально провел время с женой Екатериной, прокатившись на багги.

Ранее сообщалось, что Александр Усик первый раз проиграл в бою со своей женой.

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Теги: Александр Усик, бокс, вне игры, фото
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