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Берчельт: Наш бой с Ломаченко не за горами

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Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе хочет боя с украинцем.
Мигель Берчельт
Мигель Берчельт
Getty Images

Обладатель титула WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт после победы над Максвеллом Авуку вызвал на бой украинского чемпиона в этом же весе по версии WBO Василия Ломаченко.

"Кто дальше? Я хочу объединять пояса и драться перед еще большим количеством зрителей. Публика мне сегодня очень помогла.

Если говорить об именах, то это Василий Ломаченко. Думаю, наш бой не за горами. Сделаем это!", - заявил 26-летний мексиканец.

Ранее Мигель Берчельт уже заявил, что хочет объединительного боя с Василием Ломаченко.

Интересно, что поединок Берчельта с Авуку посетил другой украинский чемпион Александр Усик.

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Теги: Мигель Берчельт, Василий Ломаченко, бокс
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