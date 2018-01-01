Берчельт: Наш бой с Ломаченко не за горами
Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе хочет боя с украинцем.
Обладатель титула WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт после победы над Максвеллом Авуку вызвал на бой украинского чемпиона в этом же весе по версии WBO Василия Ломаченко.
"Кто дальше? Я хочу объединять пояса и драться перед еще большим количеством зрителей. Публика мне сегодня очень помогла.
Если говорить об именах, то это Василий Ломаченко. Думаю, наш бой не за горами. Сделаем это!", - заявил 26-летний мексиканец.
Ранее Мигель Берчельт уже заявил, что хочет объединительного боя с Василием Ломаченко.
Интересно, что поединок Берчельта с Авуку посетил другой украинский чемпион Александр Усик.
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