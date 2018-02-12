Усик во время отдыха посетил бой потенциального соперника Ломаченко

Александр Усик в Мексике побывал на поединке Мигеля Берчельта.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик находится на отдыхе в Мексике со своей женой Екатериной.

Впрочем, даже отдыхая, Усик не запускает себя и поддерживает форму.

Кроме этого, украинский боксер не упустил возможность посетить поединок между чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигелем Берчельтом (33-1, 29 КО) и Максвеллом Авуку (44-4-1, 30 КО), о чем сообщил на своей странице в Facebook.

"Так как отдыхаем в Мексике – мы не могли пропустить бой Мигеля Берчельта (чемпиона WBC в полулегком весе) с боксером Максвеллом Авуку. Берчельт, конечно, показал сильный уровень!", – написал Усик.

Напомним, что Мигель Берчельт нокаутировал Максвелла Авуку, второй раз кряду защитив чемпионский пояс WBC.

Ранее сообщалось, что Берчельт хочет объединительного боя с Ломаченко.

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