Усик во время отдыха посетил бой потенциального соперника Ломаченко
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик находится на отдыхе в Мексике со своей женой Екатериной.
Впрочем, даже отдыхая, Усик не запускает себя и поддерживает форму.
Кроме этого, украинский боксер не упустил возможность посетить поединок между чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигелем Берчельтом (33-1, 29 КО) и Максвеллом Авуку (44-4-1, 30 КО), о чем сообщил на своей странице в Facebook.
"Так как отдыхаем в Мексике – мы не могли пропустить бой Мигеля Берчельта (чемпиона WBC в полулегком весе) с боксером Максвеллом Авуку. Берчельт, конечно, показал сильный уровень!", – написал Усик.
Напомним, что Мигель Берчельт нокаутировал Максвелла Авуку, второй раз кряду защитив чемпионский пояс WBC.
Ранее сообщалось, что Берчельт хочет объединительного боя с Ломаченко.
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