Фьюри: У меня ноль на счетах, я живу на пособие по безработице

Скандальный британец рассказал о своих финансовых проблемах.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал о своем финансовом положении.

"Говоря по правде, у меня совсем нет денег. У меня ноль на счетах, я живу на пособие по безработице. Это чистая правда.

Я совсем не зарабатываю боксом. Половину гонораров я отдаю своей команде, а вторую половину отдаю на благотворительность, поскольку, по моему мнению, нельзя зарабатывать на жизнь тем, чтобы бить кого-то по лицу.

Я люблю драться и буду выступать до 50 лет, пока буду способен на это", – цитирует Фьюри Daily Record.

Ранее сообщалось, что Фьюри лишили последнего чемпионского пояса.

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