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Фьюри: У меня ноль на счетах, я живу на пособие по безработице

Комментариев: 2
Скандальный британец рассказал о своих финансовых проблемах.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал о своем финансовом положении. 

"Говоря по правде, у меня совсем нет денег. У меня ноль на счетах, я живу на пособие по безработице. Это чистая правда.

Я совсем не зарабатываю боксом. Половину гонораров я отдаю своей команде, а вторую половину отдаю на благотворительность, поскольку, по моему мнению, нельзя зарабатывать на жизнь тем, чтобы бить кого-то по лицу.

Я люблю драться и буду выступать до 50 лет, пока буду способен на это", – цитирует Фьюри Daily Record.

Ранее сообщалось, что Фьюри лишили последнего чемпионского пояса.

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Теги: Тайсон Фьюри, финансы, бокс
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Комментариев (2)
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петенька  (аноним)  12.02.2018, 07:51
Оценка:  0
петенька
Болит пуканчик...
гость  (аноним)  11.02.2018, 23:40
Оценка:  0
гость
Мда, один из лучших боксеров - если не лучший опустился до плинтуса
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