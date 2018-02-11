Менеджер Альвареса о Головкине: Cтарую собаку не научишь новым трюкам

Хосе Рейнозо поделился своим мнение о казахстанском боксере.

Менеджер и сотренер Сауля Альвареса Хосе Рейнозо считает, что Геннадий Головкин достиг пика своего развития и не сможет удивить его подопечного в реванше.

"В каждом своем бою Сауль Альварес демонстрирует прогресс, а Головкин стоит на месте. Геннадий достиг своего предела, а Сауль все еще развивается.

Сауль доставляет много проблем на ринге, и Головкин не станет исключением. Мы не можем позволить себе играть в игры с Головкиным, потому что очень рискованно подставляться под его удары, но я уверен, что Головкин уже достиг предела.

Старую собаку не научишь новым трюкам, поэтому уверен, что Головкину нечем удивить Сауля", – цитирует Рейнозо BoxingScene.

Ранее сообщалось, что второй бой Альвареса и Головкина состоится 5 мая, боксеры уже прошли допинг-тесты. Однако место проведения поединка пока не согласовано. Фаворитом считается Лас-Вегас, который в сентябре 2017 года принимал их первый поединок, завершившийся спорной ничьей.

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