Переключиться на мобильную версию

Роберт Гарсия: Ломаченко победит, но Линарес устроит ему адский поединок

Комментариев: 0
Именитый тренер хочет, чтобы его боксер встретился с украинцем.
Роберт Гарсия
Роберт Гарсия
Getty Images

Тренер Майки Гарсии (37-0, 40 КО) Роберт Гарсия считает, что украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) не без трудностей, но победит Хорхе Линареса.

"Думаю, что Линарес устроит Ломаченко адский поединок. У венесуэльца отличные навыки. Касательно Ломаченко, думаю, он победит, потому что он очень хороший боксер.

Что я думаю о том, что соперники Ломаченко так часто сдаются? Слушайте, нельзя сравнивать Линареса с Марриагой и Ригондо. Линарес великий, рослый боксер, он быстрый и сильный боец. Он крепкий легковес, а не парень, который поднимается в весе. Бой с Линаресом будет непростым для Ломаченко.

Мы хотели бы встретиться с Ломаченко этим летом. Но есть проблемы с промоутерами и телевидением. Иногда боксерам приходится ждать, пока все найдут согласие. На данный момент им это не удается", – сказал Гарсия в интервью Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что Ломаченко рассказал, где и когда проведет бой с Линаресом.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Роберт Гарсия, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь