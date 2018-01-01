Роберт Гарсия: Ломаченко победит, но Линарес устроит ему адский поединок

Именитый тренер хочет, чтобы его боксер встретился с украинцем.

Тренер Майки Гарсии (37-0, 40 КО) Роберт Гарсия считает, что украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) не без трудностей, но победит Хорхе Линареса.

"Думаю, что Линарес устроит Ломаченко адский поединок. У венесуэльца отличные навыки. Касательно Ломаченко, думаю, он победит, потому что он очень хороший боксер.

Что я думаю о том, что соперники Ломаченко так часто сдаются? Слушайте, нельзя сравнивать Линареса с Марриагой и Ригондо. Линарес великий, рослый боксер, он быстрый и сильный боец. Он крепкий легковес, а не парень, который поднимается в весе. Бой с Линаресом будет непростым для Ломаченко.

Мы хотели бы встретиться с Ломаченко этим летом. Но есть проблемы с промоутерами и телевидением. Иногда боксерам приходится ждать, пока все найдут согласие. На данный момент им это не удается", – сказал Гарсия в интервью Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что Ломаченко рассказал, где и когда проведет бой с Линаресом.

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