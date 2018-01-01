Соперник Постола: Хочу стать чемпионом мира в 2018 году

Риджис Прогрейс рассказал о планах на год.

Проспект первого полусреднего веса (до 63,5 кг) Риджис Прогрейс (20-0, 17 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с экс чемпионом мира Виктором Постолом, а также рассказал о планах завоевать полноценный титул чемпиона уже в 2018 году.

"Я знаю, что Постол хочет вернуть себе титул, но мы должны пройти друг друга. Это отличный бой для бокса, так как это встреча двух голодных до побед боксеров. Этот бой не может быть плохим. Я чувствую, что я один из лучших в первом полусреднем весе. Это мой шанс показать себя, я в восторге от возможности сразиться с Постолом. Я хочу стать чемпионом уже в этом году", – приводит слова Прогрейса BoxingScene.

Ранее сообщалось, что титульный поединок Прогрейс – Постол состоится 9 марта. Местом поединка стал курорт Deadwood Mountain Grand, что в Дедвуде, Южная Дакота.

Победитель этого противостояния встретится с сильнейшим в бою Карлос Рамирес – Амир Имам за вакантный пояс чемпиона организации. Бой состоится 17 марта в Нью-Йорке.

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