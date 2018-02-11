Мейвезер показал, как будет разбивать лицо Макгрегору, если бой состоится в ММА

Американец поделился в соцсети провокационным фото.

Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) продолжает дразнить всех болельщиков боевых единоборств своим возможным поединком против Конора Макгрегора по правилам ММА.

В своем Instagram американец лаконично оскорбил ирландца и прикрепил к подписи провокационную фотографию:

"Сертифицированный убийца против сертифицированной с*ки", – написал под фото Флойд.

Certified Killa vs Certified Bitch Допис, поширений Floyd Mayweather (@floydmayweather) 11 Лют 2018 р. о 1:46 PST

Ранее cтало известно, сколько Мейвезер и Макгрегор могут заработать за бой в ММА.

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