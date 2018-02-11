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Мейвезер показал, как будет разбивать лицо Макгрегору, если бой состоится в ММА

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Американец поделился в соцсети провокационным фото.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Непобедимый американский боксер Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО) продолжает дразнить всех болельщиков боевых единоборств своим возможным поединком против Конора Макгрегора по правилам ММА.

В своем Instagram американец лаконично оскорбил ирландца и прикрепил к подписи провокационную фотографию:

"Сертифицированный убийца против сертифицированной с*ки",  написал под фото Флойд.

 

Certified Killa vs Certified Bitch

Допис, поширений Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Ранее cтало известно, сколько Мейвезер и Макгрегор могут заработать за бой в ММА.

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Теги: Флойд Мейвезер, Конор Макгрегор, фото, Instagram, ММА, бокс
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