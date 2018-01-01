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Гловацки победил украинца Радченко, побывав в нокдауне

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Украинский боксер Сергей Радченко потерпел первое поражение на профи-ринге.
Кшиштоф Гловацки – Сергей Радченко: результат боя
Кшиштоф Гловацки – Сергей Радченко: результат боя
KnockOut Promotions

В польском городе Ныса состоялся большой вечер профессионального бокса.

В одном из боев экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Кшиштоф Гловацки (29-1, 18 КО) добыл тяжелую победу над Сергеем Радченко (6-1, 1 КО) из Украины.

В пятом раунде поляк побывал в нокдауне, но сумел подняться и продолжить поединок. По итогам встречи судьи отдали победу Гловацки единогласным решением судей – трижды по 77:74.

Таким образом, украинец проиграл впервые в карьере. Кшиштоф, в свою очередь, единственное фиаско на профессиональном ринге потерпел от Александра Усика в сентябре 2016 года.

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Теги: бокс, Кшиштоф Гловацки, бой, Сергей Радченко
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