Гловацки победил украинца Радченко, побывав в нокдауне

Украинский боксер Сергей Радченко потерпел первое поражение на профи-ринге.

В польском городе Ныса состоялся большой вечер профессионального бокса.

В одном из боев экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Кшиштоф Гловацки (29-1, 18 КО) добыл тяжелую победу над Сергеем Радченко (6-1, 1 КО) из Украины.

В пятом раунде поляк побывал в нокдауне, но сумел подняться и продолжить поединок. По итогам встречи судьи отдали победу Гловацки единогласным решением судей – трижды по 77:74.

Таким образом, украинец проиграл впервые в карьере. Кшиштоф, в свою очередь, единственное фиаско на профессиональном ринге потерпел от Александра Усика в сентябре 2016 года.

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