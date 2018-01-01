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Потенциальный соперник Ломаченко защитил титул WBC

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Мигель Берчельт нокаутировал Максвелла Авуку.
Мигель Берчельт
Мигель Берчельт
Getty Images

В Канкуне завершился турнир по боксу, главным событием которого стала встреча между чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком весе Мигелем Берчельтом (33-1, 29 КО) и Максвеллом Авуку (44-4-1, 30 КО).

В третьем раунде мексиканец нанес точный удар в челюсть. Представитель Ганы сумел подняться, однако действующий обладатель титула сумел добить его и во второй раз кряду защитить чемпионский пояс.

Ранее Мигель Берчельт заявил, что хочет объединительного боя с Василием Ломаченко.

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Теги: бокс, Мигель Берчельт, Максвелл Авуку
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