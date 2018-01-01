Переключиться на мобильную версию

Берчельт хочет объединительного боя с Ломаченко

Комментариев: 0
Мигель Берчальт назвал желаемых соперников.
Мигель Берчельт
Мигель Берчельт
boxingscene.com

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC Мигель Берчельт рассказал, с кем хотел бы встертиться после боя с Максвеллом Аваку. Среди желаемых соперников и украинец Василий Ломаченко.

"Что касается дальнейших планов, то я вернусь в США и проведу защиту титула в бою с обязательным претендентом в лице Мигеля Романа. Затем я бы хотел провести объединительный бой с Василием Ломаченко, Альберто Мачадо или Кеничи Огавой", - цитирует Берчельта BoxingScene.

В свою очередь Василий Ломаченко рассказал о планах на будущее, в которые Мигель Берчельт не входит.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Мигель Берчельт, бокс, бой
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь