Берчельт хочет объединительного боя с Ломаченко

Мигель Берчальт назвал желаемых соперников.

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBC Мигель Берчельт рассказал, с кем хотел бы встертиться после боя с Максвеллом Аваку. Среди желаемых соперников и украинец Василий Ломаченко.

"Что касается дальнейших планов, то я вернусь в США и проведу защиту титула в бою с обязательным претендентом в лице Мигеля Романа. Затем я бы хотел провести объединительный бой с Василием Ломаченко, Альберто Мачадо или Кеничи Огавой", - цитирует Берчельта BoxingScene.

В свою очередь Василий Ломаченко рассказал о планах на будущее, в которые Мигель Берчельт не входит.

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