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Кличко отправил Гассиева домой после первого спарринга с ним

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Владимир Кличко отказался от спаррингов с россиянином.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
klitschko-brothers.com

Во время подготовки легендарного украинского боксера Владимира Кличко к бою против Брайанта Дженнингса в тренировочном лагере украинца был россиянин Мурат Гассиев.

Боксер и спарринг-партнер Кличко Сергей Радченко рассказал, что после первого спарринга с Гассиевым Кличко отправил его домой.

"Первый спарринг у Владимира был как раз с Муратом. После этого  Гассиева в лагере больше не видел. В тренировочном лагере Кличко иногда случалось, когда боксера отправляли после первого же спарринга домой. Почему? Думали, что подойдет. Боксер приехал, отработал и не подошел. По каким-то причинам человек не подходил - и его сразу же отправляли домой. Думаю, с Гассиевым расстались по той же причине.  

Мурат вышел на три раунда, и все это время был малоактивен. Просто со своей плотной защитой перекрылся и три раунда отходил, как живая мишень.  Одна из главных задач в тренировочном лагере Владимира, чтобы спарринг-партнеры его били, старались, активно работали, а не просто побегали несколько раундов. Для любого профессионального боксера два-три раунда отпетлять - не проблема. А Владимиру нужна активная работа", - цитирует Радченко klitschko-brothers.com.

Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев рассказал, как будет готовиться к бою против Александра Усика. Поединок состоится 11 мая в Джедде (Саудовская Аравия) в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.

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Теги: Мурат Гассиев, Владимир Кличко, Александр Усик, бокс
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Комментариев (5)
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кАклы быдЛо  (аноним)  10.02.2018, 23:17
Оценка:  -1
кАклы быдЛо
охРенЕть новость, хотя для кАКлОуЕбКов сойдет, с очередной пЭрЭмогой, дЭбиЛы))))
Carelessangel    11.02.2018, 00:10
Оценка:  0
Carelessangel
дебил это то что вылезло из жопы то есть Ты!
гость  (аноним)  10.02.2018, 20:40
Оценка:  +2
гость
То есть послал на х...у....й? Да?
Carelessangel    11.02.2018, 00:09
Оценка:  0
Carelessangel
и правильно сделал
гость  (аноним)  10.02.2018, 20:11
Оценка:  -2
гость
Кличко его отправил, потому что гассиев - агент фсб
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