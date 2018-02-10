Кличко отправил Гассиева домой после первого спарринга с ним

Владимир Кличко отказался от спаррингов с россиянином.

Во время подготовки легендарного украинского боксера Владимира Кличко к бою против Брайанта Дженнингса в тренировочном лагере украинца был россиянин Мурат Гассиев.

Боксер и спарринг-партнер Кличко Сергей Радченко рассказал, что после первого спарринга с Гассиевым Кличко отправил его домой.

"Первый спарринг у Владимира был как раз с Муратом. После этого Гассиева в лагере больше не видел. В тренировочном лагере Кличко иногда случалось, когда боксера отправляли после первого же спарринга домой. Почему? Думали, что подойдет. Боксер приехал, отработал и не подошел. По каким-то причинам человек не подходил - и его сразу же отправляли домой. Думаю, с Гассиевым расстались по той же причине.

Мурат вышел на три раунда, и все это время был малоактивен. Просто со своей плотной защитой перекрылся и три раунда отходил, как живая мишень. Одна из главных задач в тренировочном лагере Владимира, чтобы спарринг-партнеры его били, старались, активно работали, а не просто побегали несколько раундов. Для любого профессионального боксера два-три раунда отпетлять - не проблема. А Владимиру нужна активная работа", - цитирует Радченко klitschko-brothers.com.

Ранее сообщалось, что Мурат Гассиев рассказал, как будет готовиться к бою против Александра Усика. Поединок состоится 11 мая в Джедде (Саудовская Аравия) в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии.

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