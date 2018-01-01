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Ломаченко: Надеюсь, бой с Пакьяо останется на уровне разговоров

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Василий Ломаченко не хотел бы проводить поединок против Мэнни Пакьяо.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
boxingscene.com

Украинский боксер Василий Ломаченко в очередной раз заявил, что не хочет боксировать с легендарным Мэнни Пакьяо и не готов подниматься в его вес.

"Бой с Пакьяо – это разговоры. Я надеюсь, что на уровне разговоров это и останется. Не хотелось бы боксировать с человеком, который стал легендой, но сейчас находится на закате карьеры. С человеком, который уходит на покой. Плюс вопрос разницы в весе – я боксирую в 61 кг, он в 66 кг. Ему спускаться в мой вес – он не пойдет на это, я тоже не готов лезть в 66 кг ради того, чтобы боксировать с Пакьяо. Сегодня я не хочу на это идти", - ответил Ломаченко на пресс-конференции.

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что решение о бое с Пакьяо за Анатолием Ломаченко.

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Теги: Василий Ломаченко, Мэнни Пакьяо, бокс
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