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Ломаченко: В 2018 буду завоевывать мир

Комментариев: 3
Украинский боксер хочет провести бои Бельтраном и Майки Гарсией.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко заявил о желании объединить пояса и поделился планами на год.

"Планы на 2018 год? Завоевывать мир. А конкретно по боям пока не знаю. С моего прошедшего поединка прошло два месяца, а соперника до сих пор нет. Хотелось бы объединить пояса, встретиться с Бельтраном, Майки Гарсией, но это все разговоры. В боксе тяжело прогнозировать на два-три боя вперед", - сказал боксер.

Ранее сообщалось, что Майки Гарсия не планирует проводить бой с Ломаченко в 2018 году.

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Теги: Василий Ломаченко, Майки Гарсия, бокс
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Комментариев (3)
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Куманьок    10.02.2018, 20:38
Оценка:  0
Куманьок
Скромно,нечего сказать.Но есть ли у тебя основания заявлять подобное,понтовоз Васо,ведь ты уже проигрывал...Будь ты небитым,эти клоунские понты можно было бы спустить на тормозах...
Куманьок    10.02.2018, 20:38
Оценка:  0
Куманьок
Скромно,нечего сказать.Но есть ли у тебя основания заявлять подобное,понтовоз Васо,ведь ты уже проигрывал...Будь ты небитым,эти клоунские понты можно было бы спустить на тормозах...
петенька  (аноним)  10.02.2018, 17:58
Оценка:  0
петенька
Кто то хочет выйти замуж за Сереженьку Зверева, россияне ? На днях организую смотрины невесты. Время ведь тяжелое зайки, санкционное. А муж знатный, богатый. Пора замуж выходить))))).
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