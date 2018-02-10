Ломаченко: В 2018 буду завоевывать мир

Украинский боксер хочет провести бои Бельтраном и Майки Гарсией.

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко заявил о желании объединить пояса и поделился планами на год.

"Планы на 2018 год? Завоевывать мир. А конкретно по боям пока не знаю. С моего прошедшего поединка прошло два месяца, а соперника до сих пор нет. Хотелось бы объединить пояса, встретиться с Бельтраном, Майки Гарсией, но это все разговоры. В боксе тяжело прогнозировать на два-три боя вперед", - сказал боксер.

Ранее сообщалось, что Майки Гарсия не планирует проводить бой с Ломаченко в 2018 году.

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