Ломаченко рассказал, где и когда проведет бой с Линаресом

Бой Ломаченко - Линарес состоится в Нью-Йорке.

Василий Ломаченко прокомментировал информацию о его первом поединке в легком весе против Хорхе Линареса.

По предварительной информации, бой состоится 12 мая в Нью-Йорке.

"На данный момент, насколько я знаю, идут переговоры с Линаресом. Предварительно это 12 мая в Нью-Йорке на большой арене.

Линарес - очень сильный соперник, чемпион мира. Он быстрый и серийный. Тот скальп, который мне нужен.

Сумма гонорара за бой с Линаресом? Я не знаю", - сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко в соцсетях призвал Линареса провести бой.

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