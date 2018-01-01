Переключиться на мобильную версию

Ломаченко рассказал, где и когда проведет бой с Линаресом

Комментариев: 0
Бой Ломаченко - Линарес состоится в Нью-Йорке.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Василий Ломаченко прокомментировал информацию о его первом поединке в легком весе против Хорхе Линареса.

По предварительной информации, бой состоится 12 мая в Нью-Йорке.

"На данный момент, насколько я знаю, идут переговоры с Линаресом. Предварительно это 12 мая в Нью-Йорке на большой арене.
Линарес - очень сильный соперник, чемпион мира. Он быстрый и серийный. Тот скальп, который мне нужен.

Сумма гонорара за бой с Линаресом? Я не знаю", - сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко в соцсетях призвал Линареса провести бой.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бой, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь