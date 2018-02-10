Первое поражение чемпиона: Усик уступил в бою с женой
Александр Усик, находясь на отдыхе, не забывает о тренировках.
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик находится на отдыхе в Мексике со своей женой Екатериной.
Поскольку отпуск пара проводит вместе с тренером боксера Сергеем Ватаманюком и его женой, он не оставляет своего подопечного без нагрузок. Вместе с Усиком побоксировать решила и его жена, в бою с которой чемпион не выдержал конкуренции и просто сдался.
Ранее сообщалось, что Александр Усик тренируется даже на пляжах Мексики.
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