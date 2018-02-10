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Первое поражение чемпиона: Усик уступил в бою с женой

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Александр Усик, находясь на отдыхе, не забывает о тренировках.
Александр Усик с женой Екатериной
Александр Усик с женой Екатериной
instagram.com/usykaa

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик находится на отдыхе в Мексике со своей женой Екатериной.

Поскольку отпуск пара проводит вместе с тренером боксера Сергеем Ватаманюком и его женой, он не оставляет своего подопечного без нагрузок. Вместе с Усиком побоксировать решила и его жена, в бою с которой чемпион не выдержал конкуренции и просто сдался.

 

Похоже у нас новый чемпион! 😉

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

Ранее сообщалось, что Александр Усик тренируется даже на пляжах Мексики.

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Теги: Александр Усик, бокс, вне игры, видео
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