Первое поражение чемпиона: Усик уступил в бою с женой

Александр Усик, находясь на отдыхе, не забывает о тренировках.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик находится на отдыхе в Мексике со своей женой Екатериной.

Поскольку отпуск пара проводит вместе с тренером боксера Сергеем Ватаманюком и его женой, он не оставляет своего подопечного без нагрузок. Вместе с Усиком побоксировать решила и его жена, в бою с которой чемпион не выдержал конкуренции и просто сдался.

Ранее сообщалось, что Александр Усик тренируется даже на пляжах Мексики.

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