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Приоритет Головкина – объединительный бой с Сондерсом

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Геннадий Головкин не настраивается на третий поединок с Саулем Альваресом.
Геннадий Головкин
Геннадий Головкин
Getty Images

Промоутер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал о планах казахстанца после поединка с Альваресом.

По его словам, после победы над Канело, Головкин намерен провести объединительный бой с Билли Джо Сондерсом.

"Торговаться по поводу реванша было бессмысленно. Мы решили, что победитель сам будет определять, нужна ли третья встреча. Если она и состоится, то далеко не сразу. В приоритете для Геннадия Головкина поединок с Билли Джо Сондерсом", – цитирует Леффлера BoxingScene.

Напомним, второй бой Альвареса и Головкина состоится 5 мая, место проведения поединка пока не определено.

Ранее сообщалось, что тренер Головкина Абель Санчес призвал Альвареса пытаться нокаутировать казахстанца.

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Теги: Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Билли Джо Сондерс, бокс, бой
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  10.02.2018, 17:55
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петенька
Та не будет никакого третьего поединка с Альваресом, сладенькие. Ведь вы все знаете зайцы, что Альварес грубо накажет казаха в пуканчик))))). Кто то хочет трахнуть трансика в пуканчик, россияне ? А в пуканчик от транса ?))))))))).
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