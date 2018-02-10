Приоритет Головкина – объединительный бой с Сондерсом

Геннадий Головкин не настраивается на третий поединок с Саулем Альваресом.

Промоутер чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал о планах казахстанца после поединка с Альваресом.

По его словам, после победы над Канело, Головкин намерен провести объединительный бой с Билли Джо Сондерсом.

"Торговаться по поводу реванша было бессмысленно. Мы решили, что победитель сам будет определять, нужна ли третья встреча. Если она и состоится, то далеко не сразу. В приоритете для Геннадия Головкина поединок с Билли Джо Сондерсом", – цитирует Леффлера BoxingScene.

Напомним, второй бой Альвареса и Головкина состоится 5 мая, место проведения поединка пока не определено.

Ранее сообщалось, что тренер Головкина Абель Санчес призвал Альвареса пытаться нокаутировать казахстанца.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!