Уайлдер намерен покорить рекорд Мейвезера

Американский супертяж хочет довести собственный рекорд до 50 побед и "выстроить претендентов в шеренгу".

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер замахнулся на рекорд легендарного американца Флойда Мейвезера, который одержал 50 побед на ринге без поражений.

Следующий бой Уайлдер проведет 3 марта, где встретится с кубинцем Луисом Ортисом. ПОсле этого поединка американец нацеливается на бой с победителем пары Джошуа - Паркер.

"Как только я стану абсолютным чемпионом, сразу выстрою претендентов в шеренгу и легко доведу собственный рекорд до 50-0. Мне не нужно играться с каждым по 12 раундов, я - мастер нокаутов. Я не получаю повреждения в боях, я наношу повреждения оппонентам. Я укладываю соперников на носилки и отправляю их в больницу. После боя со мной люди не остаются прежними. Когда люди подписывают контракт на бой со мной, они подписывают себе смертный приговор.

Мне плевать на соперника. Какая разница. Я сконцентрирован только на себе. Думаю только лишь о том, как я буду сносить его с ринга. И я сконцентрирован на том, чтобы всегда отвечать за свои слова. Болельщики знают, если Уайлдер пообещал, то он сдержит слово", - цитирует Уайлдера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Уайлдер уверен в своей быстрой победе над Ортисом.

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