Митрофанов следующий бой проведет весной

Дмитрий Митрофанов намерен вернутся на ринг весной.

Украинский средневес Дмитрий Митрофанов (2-0, 1 КО) планирует вернутся на ринг весной. Как сообщает ресурс Luckypunch.net, Митрофанов проведет бой в середине апреля или же в начале мая. Также отмечается, что бой пройдет в США.

Напомним, что Митрофанов одолел в 8-раундовым противостоянии крепкого американца Маркуса Уиллиса (17-5-2, 4 КО). Также украинец заявил, что в США есть все для того, чтобы стать чемпионом.

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