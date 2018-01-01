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Митрофанов следующий бой проведет весной

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Дмитрий Митрофанов намерен вернутся на ринг весной.
Дмитрий Митрофанов
Дмитрий Митрофанов
ringside24.com

Украинский средневес Дмитрий Митрофанов (2-0, 1 КО) планирует вернутся на ринг весной. Как сообщает ресурс Luckypunch.net, Митрофанов проведет бой в середине апреля или же в начале мая. Также отмечается, что бой пройдет в США.

Напомним, что Митрофанов одолел в 8-раундовым противостоянии крепкого американца Маркуса Уиллиса (17-5-2, 4 КО). Также украинец заявил, что в США есть все для того, чтобы стать чемпионом. 

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко в стиле Игры престолов кинул вызов Хорхе Линересу.

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Теги: бокс, Дмитрий Митрофанов
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