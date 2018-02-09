Усик не прекращает тренироваться даже на отдыхе
Александр Усик провел бой с тенью в Мексике.
Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 11 КО) после победы над Майрисом Бриедисом (23-1, 18 КО) отправился на отдых в Мексику.
Впрочем, даже отдыхая, Усик не запускает себя и поддерживает форму и в этом ему активно помогает жена.
Накануне Усик совершил пробежку с женой
Сделал несколько физических упражнений
А также провел бой с тенью
Напомним, что в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии сойдутся Александр Усик и Мурат Гассиев.
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