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Усик не прекращает тренироваться даже на отдыхе

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Александр Усик провел бой с тенью в Мексике.
Александр Усик
Александр Усик
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Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 11 КО) после победы над Майрисом Бриедисом (23-1, 18 КО) отправился на отдых в Мексику.

Впрочем, даже отдыхая, Усик не запускает себя и поддерживает форму и в этом ему активно помогает жена.

Накануне Усик совершил пробежку с женой

Сделал несколько физических упражнений

 

Семейные тренировки👌

Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus.ua)

А также провел бой с тенью

Напомним, что в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии сойдутся Александр Усик и Мурат Гассиев.

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Теги: бокс, Александр Усик, фото, отдых
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