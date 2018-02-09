Усик не прекращает тренироваться даже на отдыхе

Александр Усик провел бой с тенью в Мексике.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик (14-0, 11 КО) после победы над Майрисом Бриедисом (23-1, 18 КО) отправился на отдых в Мексику.

Впрочем, даже отдыхая, Усик не запускает себя и поддерживает форму и в этом ему активно помогает жена.

Накануне Усик совершил пробежку с женой

Сделал несколько физических упражнений

Семейные тренировки👌 Публикация от 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus.ua) Фев 9, 2018 в 8:34 PST

А также провел бой с тенью

Напомним, что в финальном бою Всемирной боксерской суперсерии сойдутся Александр Усик и Мурат Гассиев.

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