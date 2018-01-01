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Теренс Кроуфорд сыграет в Матче знаменитостей НБА

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Боксер Теренс Кроуфорд продемонстрирует свои баскетбольные способности.
Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд
Boxingscene.com

НБА объявила, что американский боксер Терес Кроуфорд, считающийся многими лучшим боксером мира вне весовых категорий, станет частью команде Lakers в рамках Звездного уик-энда в НБА 16 февраля.

Участие Кроуфорда в Матче знаменитостей НБА (NBA All-Star Celebrity Game) станет дополнительной рекламой перед его боем против Джеффа Хорна, который также как и звездный уик-энд будет показан на ESPN.

В одной команде с Кроуфордом сыграют актер и комик Ник Кэннон, актер Джерри Феррара, член Зала Славы НБА Трейси Макгрейди и бывший чемпион НБА Нейт Робинсон.

Им будут противостоять актеры Энтони Андерсон, Коммон и Джемми Фокс, а также звезда НБА Пол Пирс и гольфист Бубба Уотсон.

Ранее стали известны участники всех конкурсов Матча звезд.

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Теги: Теренс Кроуфорд, НБА, бокс
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