Теренс Кроуфорд сыграет в Матче знаменитостей НБА

Боксер Теренс Кроуфорд продемонстрирует свои баскетбольные способности.

НБА объявила, что американский боксер Терес Кроуфорд, считающийся многими лучшим боксером мира вне весовых категорий, станет частью команде Lakers в рамках Звездного уик-энда в НБА 16 февраля.

Участие Кроуфорда в Матче знаменитостей НБА (NBA All-Star Celebrity Game) станет дополнительной рекламой перед его боем против Джеффа Хорна, который также как и звездный уик-энд будет показан на ESPN.

В одной команде с Кроуфордом сыграют актер и комик Ник Кэннон, актер Джерри Феррара, член Зала Славы НБА Трейси Макгрейди и бывший чемпион НБА Нейт Робинсон.

Им будут противостоять актеры Энтони Андерсон, Коммон и Джемми Фокс, а также звезда НБА Пол Пирс и гольфист Бубба Уотсон.

Ранее стали известны участники всех конкурсов Матча звезд.

Подписывайтесь на нашу страничку о НБА в Telegram.