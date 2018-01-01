Украинский супертяжеловес Тесленко нокаутировал Хикмана

Александр Тесленко добыл свою 12-ю победу на профиринге.

Перспективный украинский супертяжеловес Александр Тесленко (12-0, 10 КО) одержал победу техническим нокаутом во втором раунде в бою с американцем Кинаном Хикманом (6-3-1, 2 КО).

Во втором раунде Хикмен пропустил в короткой комбинации правый в голову и упал. Американец поднялся, но спустя секунд 20 после одностороннего избиения рефери остановил бой.

Ранее сообщалось, что Тесленко подписал контракт с компанией DiBella Entertainment.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!