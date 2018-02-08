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Гассиев не намерен менять специфику тренировок к бою с Усиком

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Россиянин Мурат Гассиев рассказал о подготовке к финалу Всемирной боксерской суперсерии.
Гассиев против Дортикоса
Гассиев против Дортикоса
BoxingScene.com

Чемпион мира по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о специфике тренировок к поединку против Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии: 

"Есть уже определенная устоявшаяся система тренировок, которой мы придерживаемся, и она приносит плоды. В подготовке к финалу мы не будем в ней ничего менять, будем подбирать спарринг-партнеров и работать", – цитирует Гассиева ТАСС.

Напомним, что изначально организаторы планировали провести бой между Усиком и Гассиевым 11 мая в Саудовской Аравии. Однако, появилась информация, что окончательное место проведение финала Всемирной боксерской суперсерии будет известно в марте. 

Ранее Усик пообещал показать великолепный бокс в бою с Гассиевым.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Александр Усик, Всемирная боксерская суперсерия
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  08.02.2018, 17:47
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русский
Я думаю что мой земляк будет избит по очкам, или нокаутом. Мурат деревянный, не выдержит скоростного темпа Усика. Короче пиздюлей наваляют Мурату. А потом я пну млять ему кирзаком под сраку, и пердну в морду. Я перднул !!!! Гы, гы, гы.
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