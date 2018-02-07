Линарес: Ломаченко, где ты? Я жду твоего звонка
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Хорхе Линарес обратился к украинскому чемпиону Василию Ломаченко, который следующий бой намерен провести в легком весе.
Линарес опубликовал фотографию в Instagram, на которой ждет звонка украинского боксера.
"Ты где, Ломаченко? Я все еще жду твоего звонка", - подписал фото боксер.
Where you at @lomachenkovasiliy?? Still waiting for the phone call... 👑v🤖@trboxing . Donde estas @lomachenkovasiliy?? Estoy esperando la llamada. 👑v🤖 @trboxing . . . . #KingJorge #👑 #ReadyAndWaiting #letsdothis #TeamLinares #Boxeo #Boxing #Venezuela #VivaVenezuela #Goldenboyboxing #Goldenboypromotions
Напомним, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что ведутся переговоры с командой Линареса о проведении боя, и даже назвал примерную дату проведения поединка.
Позже промоутер Линареса заявил, что к нему никто не обращался по вопросу организации боя с Ломаченко.
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