Переключиться на мобильную версию

Линарес: Ломаченко, где ты? Я жду твоего звонка

Комментариев: 0
Хорхе Линарес призвал Ломаченко договориться о бое.
Хорхе Линарес
Хорхе Линарес
instagram.com/jorgelinares

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Хорхе Линарес обратился к украинскому чемпиону Василию Ломаченко, который следующий бой намерен провести в легком весе.

Линарес опубликовал фотографию в Instagram, на которой ждет звонка украинского боксера.

"Ты где, Ломаченко? Я все еще жду твоего звонка", - подписал фото боксер.

Напомним, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что ведутся переговоры с командой Линареса о проведении боя, и даже назвал примерную дату проведения поединка.

Позже промоутер Линареса заявил, что к нему никто не обращался по вопросу организации боя с Ломаченко.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, бокс, бой
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь