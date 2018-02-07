Линарес: Ломаченко, где ты? Я жду твоего звонка

Хорхе Линарес призвал Ломаченко договориться о бое.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Хорхе Линарес обратился к украинскому чемпиону Василию Ломаченко, который следующий бой намерен провести в легком весе.

Линарес опубликовал фотографию в Instagram, на которой ждет звонка украинского боксера.

"Ты где, Ломаченко? Я все еще жду твоего звонка", - подписал фото боксер.

Напомним, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что ведутся переговоры с командой Линареса о проведении боя, и даже назвал примерную дату проведения поединка.

Позже промоутер Линареса заявил, что к нему никто не обращался по вопросу организации боя с Ломаченко.

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