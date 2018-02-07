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Усик поднялся на 10 место рейтинга P4P, Ломаченко – по-прежнему второй

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Александр Усик вошел в топ-10 лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
Александр Усик
Александр Усик
worldboxingsuperseries.com

Чемпион мира по версии WBC и WBO в тяжелом весе Александр Усик поднялся на 10 место в рейтинге лучших боксером мира вне зависимости от весовой категории по версии издания World Boxing News. Еще один украинец Василий Ломаченко продолжает оставаться на второй строчке.

К вашему вниманию топ-10 лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии World Boxing News:

1.Геннадий Головкин
2.Василий Ломаченко
3.Теренс Кроуфорд
4.Сауль Альварес
5.Майки Гарсия
6.Наоя Иноуэ
7.Хорхе Линарес
8.Кит Турман
9.Срисакет Сор Рунгвисаи
10.Александр Усик

Добавим, что Усик ранее был на 15 строчке. Также на 18 место поднялся будущий соперник Александра в финале Всемирной боксерской суперсерии Мурат Гассиев. Россиянин до этого занимал 39 строчку.

Ранее сообщалось, что Хорхе Линарес готов к переговорам по поводу боя с Василием Ломаченко. Также Мигель Берчельт заявил о желание боксировать с украинским чемпионом по версии WBO.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Александр Усик, P4P
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